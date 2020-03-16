В Испании тревоги нет, - Лунин высказался о коронавирусе
16 марта, 2020, 16:19
Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет тревоги относительно пандемии коронавируса
Об этом сообщает FootballHub .
Украинский вратарь Лунин заявил, что в Испании не паникуют из-за пандемии коронавируса.
"В испанской зоне вроде более-менее спокойно. Никакой тревоги нет. Для безопасности люди делают покупки, мы также закупились вперед. Дома все есть", - сказал голкипер.
В текущем сезоне 21-летний Андрей Лунин сыграл за "Овьедо" 9 матчей и пропустил 10 голов.
- 19 февраля новым главным тренером испанского "Овьедо" стал Хосе Анхель Сиганда.
- Напомним, 18 февраля "Овьедо" уволил с должности главного тренера Хави Росадо.
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