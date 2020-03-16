В Испании тревоги нет, - Лунин высказался о коронавирусе

16 марта, 2020, 16:19

Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет тревоги относительно пандемии коронавируса

Об этом сообщает FootballHub .

Украинский вратарь Лунин заявил, что в Испании не паникуют из-за пандемии коронавируса.

"В испанской зоне вроде более-менее спокойно. Никакой тревоги нет. Для безопасности люди делают покупки, мы также закупились вперед. Дома все есть", - сказал голкипер.

В текущем сезоне 21-летний Андрей Лунин сыграл за "Овьедо" 9 матчей и пропустил 10 голов.