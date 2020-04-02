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Espreso.tvСпортУЕФА назвал дату, к которой необходимо доиграть национальные чемпионаты

УЕФА назвал дату, к которой необходимо доиграть национальные чемпионаты


фото: Getty Images
УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты к 3 августа 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт нидерландской Ердивизии .

Такая информация была обнародована после видеоконференции представителей 55 ассоциаций УЕФА, которая состоялась 1 апреля.

В Ердивизии, которая является сильнейшим дивизионом чемпионата Нидерландов, отметили, что УЕФА попросил все национальные лиги и ассоциации доиграть свои турниры, прерванные из-за пандемии коронавируса, до 3 августа.

Ожидается, что УЕФА сделает все необходимые шаги, чтобы сезон 2019/2020 во всей Европе финишировал до этой даты. Это касается и Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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