В США сенатор Сандерс выбыл из праймериз, демократы будут выдвигать кандидатом в президенты Джо Байдена
8 апреля, 2020, 19:07
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выбыл из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что главный конкурент экс-вице-президента Джо Байдена в демократическом партии Берни Сандерс выбыл из предвыборной гонки.
Таким образом на президентских выборах США 2020 действующему главе государства Дональду Трампу будет противостоять бывший вице-президент Джо Байден.
- Напомним, Сенатор Берни Сандерс обвинил экс-мера Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга в желании "купить" президентство.
- Экс-вице-президент США Джо Байден, который лидеровал на праймериз среди демократов, существенно расширил свое превосходство над президентом страны Дональдом Трампом среди зарегистрированных избирателей по всей стране, даже несмотря на то, что коронавирус почти свел на нет кампанию Байдена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-