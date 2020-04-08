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Espreso.tvОбществоВ США сенатор Сандерс выбыл из праймериз, демократы будут выдвигать кандидатом в президенты Джо Байдена

В США сенатор Сандерс выбыл из праймериз, демократы будут выдвигать кандидатом в президенты Джо Байдена


фото: Reuters
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выбыл из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что главный конкурент экс-вице-президента Джо Байдена в демократическом партии Берни Сандерс выбыл из предвыборной гонки.

Таким образом на президентских выборах США 2020 действующему главе государства Дональду Трампу будет противостоять бывший вице-президент Джо Байден.

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