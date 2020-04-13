В разгар эпидемии по США ударили торнадо, есть погибшие
Об этом сообщил CNN.
Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиане.
Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс.
Drone Footage:- Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 13, 2020
Powerful #tornado swept through southern US states, leveling homes & taking down power lines. #Louisiana and #Mississippi have been hit the hardest.
Six deaths were reported along with dozens of homes destroyed. pic.twitter.com/dB3RrEIzPf
В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.
По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи было зафиксировано более 25 торнадо, самые сильные из которых достигали скорости 320 км/ч.
Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ- Charles Peek (@CharlesPeekWX) April 13, 2020
Еще одно зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина.
В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.
Всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на юго-востоке США, где проживают около 95 млн человек.
Местные власти решили не закрывать приюты, несмотря на эпидемию коронавируса.
В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
Напомним, США сейчас становятся мировым эпицентром пандемии коронавируса. В стране всего зараженных COVID-19 (557300) и погибших (22079).
12 апреля из коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.
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