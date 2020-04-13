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Espreso.tvОбществоВ разгар эпидемии по США ударили торнадо, есть погибшие

В разгар эпидемии по США ударили торнадо, есть погибшие


фото: reuters
В штатах на юго-востоке США в воскресенье вечером пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщил CNN.
Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиане.

Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс.

В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи было зафиксировано более 25 торнадо, самые сильные из которых достигали скорости 320 км/ч.

Еще одно зафиксировали в штате Техас: смерч пронесся в 50 километрах от Остина.

В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на юго-востоке США, где проживают около 95 млн человек.

Местные власти решили не закрывать приюты, несмотря на эпидемию коронавируса.

В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, США сейчас становятся мировым эпицентром пандемии коронавируса. В стране всего зараженных COVID-19 (557300) и погибших (22079).

12 апреля из коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.

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