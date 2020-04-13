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Espreso.tvОбществоВ мире коронавируса заразилось более 1,85 млн человек, более 114 тыс. - умерли

В мире коронавируса заразилось более 1,85 млн человек, более 114 тыс. - умерли

По состоянию на 9:00 понедельника, 13 апреля, коронавирусом COVID-19 в мире заразились 1850807 человек, из них 114251 человек умер

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего случаев заболеваний зафиксировано в США (557571 заражения), Испании (166831 заражения), Италии (156363 заражения), Франции (133 670 заражений), Германии (127 854 заражения), Великобритании (85208 заражений), Китае (83135 заражений), Иране ( 71686 заражения).

При этом больше всего жертв коронавируса зафиксировано в США - 22108 умерших, Италии - 19899 умерших, Испании - 17 209 умерших, Франция - 14393 умерших, Великобритания - 10612 умерших, Иране - 4474 умерших.

  • Напомним, в Украине по состоянию на 12 апреля было зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , из них 83 - летальные, 89 пациентов выздоровели.

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