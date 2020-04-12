Трамп объявил первую в истории "большую катастрофу"

12 апреля, 2020, 09:23

Из-за пандемии COVID-19 президент соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые в истории страны объявил действие правового режима общенационального бедствия или дословно "большой катастрофы" (major disaster)

В субботу, 11 апреля 2020 года, такое решение было принято по штата Вайоминг. Это значит, что сейчас такая декларация существует во всех 50 штатах, передает Еспресо.TV со ссылкой на Fox News.

Это первый раз, когда президент объявляет "большую катастрофу" во всех 50 штатах одновременно, отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джуд Дир.

Сейчас в США насчитывается 519 453 подтвержденных случаев захворення на коронавирус (по состоянию на 11 апреля). По меньшей мере 20 071 человек погибли.

При этом количество погибших превышает соответствующий показатель в Италии.

И еще пять дней назад жертв было вдвое меньше - около 10 тыс.

Кроме того, начиная с 7 апреля 2020 года, Белый дом в общении с журналистами вместо 43-летней Стефани Гришам, которая происходит из многодетной фермы семьи в Колорадо, представляет 31-летняя уроженка города Тампа (Флорида) Кейли МакЕнани.

Гришам вернулась на свою прежнюю должность и снова стала пресс-секретарем первой леди Мелании Трамп.

Как отмечают обозреватели, причина перестановки - Гриша не справилась с потоками критики в адрес президента со стороны оппозиционно настроенных мэров и отдельных губернаторов штатов, которые недовольны, как они считают, недостаточной помощью от правительства в противодействии эпидемии.

В США президент одновременно является и премьером, то есть возглавляет вертикаль исполнительной власти.

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