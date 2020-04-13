"Каждый будет следующим": Федина назвала дело Черновол началом репрессий против майдановцев

13 апреля, 2020, 15:09

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" София Федина назвала уголовные производства против Татьяны Черновол началом репрессий против майдановцев и подчеркнула, что каждый, кто позволит расправиться с ней, будет следующим

Об этом Федина заявила 13 апреля, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины, передает Еспресо.TV .

"Дело Татьяны Черновол, которое сейчас началось, уголовные производства против нее - это своеобразная месть всем майдановцам. Это реванш антимайдановских сил, которые не только хотят показать, что не боритесь, не только хотят сказать, что вы были глупы, а мы побеждаем - они хотят в каждом из нас выработать рефлекс страха", - заявила Федина.

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" отметила, что делом Черновол начинаются репрессии против всех майдановцев. А реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины.

"Сегодня делом Татьяны Черновол начинаются репрессии против всех майдановцев. Если расправятся с ней, если те, кто сидят в этом зале, позволят расправиться с ней - каждый из вас будет следующим. Дело в том, что реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины, пытаются разорить право каждого из нас бороться за свои права и свободу ", - отметила Федина.

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.

ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве.

Активистка и экс-нардеп Татьяна Черновол заявила, что ей инкриминируют 8 уголовных статей .

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