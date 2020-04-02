Путин продолжил россиянам оплачиваемые "каникулы" до конца апреля из коронавируса

2 апреля, 2020, 18:00

Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране из-за пандемии коронавируса

Об этом он заявил в телевизионном обращении к россиянам.

По словам Путина, угроза усиления пандемии в РФ сохраняется.

"В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть до 30 апреля включительно, с сохранением за работниками их заработной платы", - подчеркнул он.

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Также Путин анонсировал наделение глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавируса.

По состоянию на 2 апреля в России выявлено 3 548 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 30 умерли от осложнений.