Путин продолжил россиянам оплачиваемые "каникулы" до конца апреля из коронавируса
Об этом он заявил в телевизионном обращении к россиянам.
По словам Путина, угроза усиления пандемии в РФ сохраняется.
"В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть до 30 апреля включительно, с сохранением за работниками их заработной платы", - подчеркнул он.
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Также Путин анонсировал наделение глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавируса.
По состоянию на 2 апреля в России выявлено 3 548 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 30 умерли от осложнений.
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