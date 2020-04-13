Нарушение карантина в храмах: трем церковникам назначили штрафы, еще 12 случаев расследуют, - Аваков
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.
Министр отметил, что считает большое скопление людей в церкви безответственностью и неуважением к человеческому здоровью, что не имеет ничего общего с Богом.
"Церковникам в 3 случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 - материалы изучаются", - добавил Аваков.
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"У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.
В вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!- Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020
Церковникам в 3 случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12 - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!
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