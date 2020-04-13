 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНарушение карантина в храмах: трем церковникам назначили штрафы, еще 12 случаев расследуют, - Аваков

Нарушение карантина в храмах: трем церковникам назначили штрафы, еще 12 случаев расследуют, - Аваков


фото: reuters
Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на работу церквей в Вербное воскресенье

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.

Министр отметил, что считает большое скопление людей в церкви безответственностью и неуважением к человеческому здоровью, что не имеет ничего общего с Богом.

"Церковникам в 3 случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 - материалы изучаются", - добавил Аваков.

Читайте также: "Ни одна церковь не будет закрытой", - председатель Черновицкой ОГА Осачук

"У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать