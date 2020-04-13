Нарушение карантина в храмах: трем церковникам назначили штрафы, еще 12 случаев расследуют, - Аваков

13 апреля, 2020, 11:34

Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на работу церквей в Вербное воскресенье

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.

Министр отметил, что считает большое скопление людей в церкви безответственностью и неуважением к человеческому здоровью, что не имеет ничего общего с Богом.

"Церковникам в 3 случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 - материалы изучаются", - добавил Аваков.

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"У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.

В вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3 случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12 - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть! - Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

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