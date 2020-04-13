Экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домаганннях

13 апреля, 2020, 12:32

Бывшая помощница экс-вице-президента США и вероятного соперника Дональда Трампа на нынешних президентских выборах - Джо Байдена - обвинила его в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает АР.

"Бывшая помощница Джо Байдена обвиняет кандидата в президенты от демократов в сексуальном нападении на нее в начале 1990-х, когда он был сенатором. В предвыборном штабе Байдена отвергают обвинения", - говорится в сообщении.

В двух последних интервью агентству АР Тара Риде утверждала, что нападения произошли весной 1993 года в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

Ранее она написала заявление в полицию Вашингтона, в котором сообщила о том, что стала жертвой сексуальных домогательств неназванного лица в 1993 году. Уже не впервые Риде обвиняет бывшего вице-президента Байдена. В прошлом году она публично обвинила его в "неположенных прикосновениях", но не обвиняла в сексуальных домогательствах.

Заместитель руководителя кампании Байдена и директор по коммуникациям Кейт Биддингфилд отвергла обвинения и заявила, что бывший вице-президент "посвятил свою общественную жизнь изменении культуры и законов о насилии над женщинами". "Что очевидно в этом утверждении: это неправда. Этого абсолютно не происходило", - сказала она.

Читайте также: Выборы в США: Байден существенно усилил преимущество над Трампом

Как отмечает агентство, обвинение Риде были представлены "в ключевое время для Байдена". Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода другого претендента на пост кандидата от демократов Берни Сандерса из президентской гонки Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз.