Выборы в США: Байден существенно усилил преимущество над Трампом
Согласно свежим опросам, проведенным Reuters и Ipsos , 46% зарегистрированных избирателей поддерживают Байдена, если он будет бороться против Трампа на выборах президента США 3 ноября, а 40% заявили, что проголосуют за Трампа.
Опрос провели в понедельник и вторник. Опросили более 1100 взрослых американцев.
Это преимущество в 6 процентных пунктов была выше, чем лидерство Байдена в 1 очко, зафиксировано в аналогичном опросе, который проводился с 6 по 9 марта.
Результат показал, что Байден не пострадал политически из-за его недостающей видимости, в то время как президент-республиканец находится в центре правительственной реакции на пандемию. В США коронавирусом заразились более 184 000 человек, умерли 3700 человек.
Байден боролся за то, чтобы оставаться на виду, поскольку коронавирус заставил миллионы американцев оставаться в своих домах. В то время как Трамп проводил ежедневные телевизионные брифинги по коронавирусу, Байдену пришлось закрыть сбор средств и другие предвыборные мероприятия, а представители избирательных комиссий во многих штатах отложили проведение праймериз.
Напомним, в так называемый "супервторник" 3 марта бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в большом - Калифорнии.
Неделей позже он одержал победу в еще четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также в Мичигане. Кроме того, 16 марта он выиграл в штате Вашингтон .
17 марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом в Флориде и Иллинойсе , а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства по количеству делегатов, которые его поддержали.
В частности, Байден сейчас имеет 1147 делегатов при том, что для выдвижения кандидатом в июле от Демократической партии необходима поддержка 1991 делегата. Сандерс завоевал 861 делегата.
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