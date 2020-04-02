Выборы в США: Байден существенно усилил преимущество над Трампом

2 апреля, 2020, 10:58

Экс-вице-президент США Джо Байден, который лидирует на праймериз среди демократов, существенно расширил свое превосходство над президентом страны Дональдом Трампом среди зарегистрированных избирателей по всей стране, даже несмотря на то, что коронавирус почти свел на нет кампанию Байдена

Согласно свежим опросам, проведенным Reuters и Ipsos , 46% зарегистрированных избирателей поддерживают Байдена, если он будет бороться против Трампа на выборах президента США 3 ноября, а 40% заявили, что проголосуют за Трампа.

Опрос провели в понедельник и вторник. Опросили более 1100 взрослых американцев.

Это преимущество в 6 процентных пунктов была выше, чем лидерство Байдена в 1 очко, зафиксировано в аналогичном опросе, который проводился с 6 по 9 марта.

Результат показал, что Байден не пострадал политически из-за его недостающей видимости, в то время как президент-республиканец находится в центре правительственной реакции на пандемию. В США коронавирусом заразились более 184 000 человек, умерли 3700 человек.

Байден боролся за то, чтобы оставаться на виду, поскольку коронавирус заставил миллионы американцев оставаться в своих домах. В то время как Трамп проводил ежедневные телевизионные брифинги по коронавирусу, Байдену пришлось закрыть сбор средств и другие предвыборные мероприятия, а представители избирательных комиссий во многих штатах отложили проведение праймериз.

Напомним, в так называемый "супервторник" 3 марта бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в большом - Калифорнии.

Неделей позже он одержал победу в еще четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также в Мичигане. Кроме того, 16 марта он выиграл в штате Вашингтон .

17 марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом в Флориде и Иллинойсе , а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства по количеству делегатов, которые его поддержали.

В частности, Байден сейчас имеет 1147 делегатов при том, что для выдвижения кандидатом в июле от Демократической партии необходима поддержка 1991 делегата. Сандерс завоевал 861 делегата.