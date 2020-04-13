Часть пожаров под Чернобылем ликвидированы, - ГСЧС

13 апреля, 2020, 13:40

По состоянию на 13 апреля пожар в Котовском лесничестве ликвидировали, одновременно горят Корогодское и Денисовицкое

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

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В Корогодском и Денисовицком лесничествах ликвидация огня продолжается. По данным службы, в Корогодском лесничестве работают 140 человек, из них 90 - сотрудники ГСЧС.

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"Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке привлечены более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники" , - рассказали спасатели.

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