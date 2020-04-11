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Espreso.tvОбществоУбытки от пожара в Чернобыльской зоне достигли десятков млн грн

Убытки от пожара в Чернобыльской зоне достигли десятков млн грн


фото: REUTERS
Убытки от пожара в Чернобыльской зоне уже составляют десятки млн грн

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

"Сейчас ГАЗО, профильные министерства и Кабмин работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным, сумма достигает десятков млн грн", - заявили в госагентстве.

В ГАЗО отметили, что причин масштабных пожаров в зоне отчуждения может быть несколько.

"К основным причинам относятся: первая - огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области из стороны Древлянского заповедника, вторая - на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, которая и привела к легкому воспламенению сухой травы, третья - умышленные поджоги, ведь были зафиксированы очаги пожара, которые были далеко друг от друга ", - отметили в агентстве.

По состоянию на 11 апреля тушение пожаров в Чернобыльской зоне продолжается.

Сотрудники ГСЧС и Госагентства по управлению зоной отчуждения ликвидируют горение травяного настила, камыша и лесной подстилки в Корогодском, Котовском и Денисовецком лесничествах.

К тушению привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе три самолета и три вертолета.

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