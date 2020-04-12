В Кабмине рассказали, почему Чернобыльскую зону охватил такой сильный мощный пожар
Об этом говорится в видеоролике от руководителя Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, передает Еспресо.TV.
В сюжете также присутствует комментарий руководительницы правительственного Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в котором она объясняет причины бедствия.
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"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - цитирует Павлову в фейсбуке пресс-служба агентства.
По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры потребуется несколько лет.
"Но мы будем осуществлять первоочередные меры уже сегодня, ведь впереди сезон опасной жары", - подчеркивает Павлова.
- На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- По состоянию на 12 апреля 2020 года, по информации от ГСЧС, тушение продолжается.
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