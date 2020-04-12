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Espreso.tvОбществоВ Кабмине рассказали, почему Чернобыльскую зону охватил такой сильный мощный пожар

В Кабмине рассказали, почему Чернобыльскую зону охватил такой сильный мощный пожар

Екатерина Павлова
фото: YouTube
Установленная вокруг места катастрофы на ЧАЭС зона оказалась не готовой к масштабному пожару из-за невозможности подъезда техники к отдельным очагам и отсутствия противопожарных рвов

Об этом говорится в видеоролике от руководителя Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, передает Еспресо.TV.

В сюжете также присутствует комментарий руководительницы правительственного Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, в котором она объясняет причины бедствия.

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"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - цитирует Павлову в фейсбуке пресс-служба агентства.

По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры потребуется несколько лет.

"Но мы будем осуществлять первоочередные меры уже сегодня, ведь впереди сезон опасной жары", - подчеркивает Павлова.

  • На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
  • По состоянию на 12 апреля 2020 года, по информации от ГСЧС, тушение продолжается.

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