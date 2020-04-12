Зеленский говорит, что устал от коронавируса

12 апреля, 2020, 08:33

Об этом он написал на своей странице в Instagram , передает Еспресо.TV .

Однако, сдаваться он, по его собственным словам, не собирается.

"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но - не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается", - отметил глава государства.