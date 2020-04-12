Зеленский говорит, что устал от коронавируса
Об этом он написал на своей странице в Instagram , передает Еспресо.TV .
Однако, сдаваться он, по его собственным словам, не собирается.
"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но - не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается", - отметил глава государства.
Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но - не сломлены. Наша борьба с коронавируса продолжается. В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4000 многократных защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно. Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавируса составит 66000000000 гривен. За эти средства будет ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно от средств Фонда почти 30000000000 гривен будет направлено нашим пенсионерам. Приоритетом остается и проект «Большая стройка». Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест. Отдельно хочу поддержать наших учителей из проекта «Всеукраинская школа онлайн». Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому Хейтер, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавируса будет состоять только из одного предложения - в Украине заболевших и умерших нет.
- По данным Центра общественного здоровья министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля 2020 года , в Украине установлено 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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