COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 308 новых случаев, всего - 2511
При этом количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 151 случай;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
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Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ровенская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.
Официальные данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с началу 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - отмечает Минздраве.
- Напомним, Николаевская ОГА и в дальнейшем уверяет, что в области нет ни одного больного коронавирусом.
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