COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 308 новых случаев, всего - 2511

11 апреля, 2020, 10:11

По данным Центра общественного здоровья министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля 2020 года, в Украине установлено 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев

При этом количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

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Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Официальные данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с началу 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - отмечает Минздраве.

Напомним, Николаевская ОГА и в дальнейшем уверяет, что в области нет ни одного больного коронавирусом.

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