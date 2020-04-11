 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCOVID-19: в Украине за сутки обнаружили 308 новых случаев, всего - 2511

COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 308 новых случаев, всего - 2511


фото: narodna-pravda.ua
По данным Центра общественного здоровья министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля 2020 года, в Украине установлено 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев

При этом количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Официальные данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с началу 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - отмечает Минздраве.

  • Напомним, Николаевская ОГА и в дальнейшем уверяет, что в области нет ни одного больного коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать