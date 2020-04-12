В Минздраве назвали область с наиболее стремительным распространением COVID-19 в Украине
12 апреля, 2020, 22:12
В Министерстве здравоохранения заявили, что коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 случая заражения
Об этом сообщает Минздрав в facebook.
По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте - Ивано-Франковская область (291 случай).
Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.
- По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020 года, в Украине уже 2 777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных. 89 пациентов выздоровели.
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