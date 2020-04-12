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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали область с наиболее стремительным распространением COVID-19 в Украине

В Минздраве назвали область с наиболее стремительным распространением COVID-19 в Украине


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения заявили, что коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 случая заражения

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте - Ивано-Франковская область (291 случай).

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.

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