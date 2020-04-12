Ситуация еще не критическая. Загружено только 8% аппаратов ИВЛ, - МОЗ

12 апреля, 2020, 10:02

Украинская медицинская система не испытывает чрезвычайного нагрузки в борьбе с коронавирусом. Поэтому Минздрав мог себе позволить командировки 20 врачей-добровольцев в Италию

С таким заявлением выступил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua, передает Еспресо.TV.

"У нас сейчас нет критической нагрузки на систему здравоохранения. Загружено только 8% аппаратов ИВЛ, которые предназначены для помощи больным коронавирусной болезнью. Поэтому, в принципе, 20 врачей, которые поехали в Италию, это довольно хорошая возможность для обучения реагированию на критическую ситуацию. Они вернутся и расскажут нам, как правильно организовывать процесс оказания медицинской помощи при массовом поступлении больных, процесс санитарного сортировки, определения приоритетности, кому и как транспортировать, когда передавать пациента к интенсивнымой терапии и т.д .. Когда видишь вживую, на практике, на конвейере, это не то же самое, что моделирование", - объяснил чиновник.

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По его словам, в командировку в Италию отправились исключительно добровольцы.

"И очередь была еще на четыре самолета. Из разных регионов, молодые врачи. Я говорил даже здесь в министерстве людям, не отпущу, но они все равно попали в список и теперь даже эсэмэсок не пишут, потому что боятся, что буду кричать", - заметил Ляшко.

Министерство их отпускало, потому что они сейчас нужны прежде всего в Украине.

"Потому что мне нужны люди здесь. Все и так работают на истощение. Но те, кто уехал - молодцы", - отметил главный санитарный врач.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020, в Украине уже 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных . 89 пациентов выздоровели.

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