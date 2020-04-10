Появилась повестка дня внеочередного заседания ВР: "антиколомойський" закон рассматривать не будут

10 апреля, 2020, 16:56

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Отмечается, что на внеочередном заседании будет рассмотрен проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных; проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"; проект закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Депутаты также должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира), проект закона о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета.

В повестку дня внеочередного заседания также включен проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19).

В то же время, парламентарии должны рассмотреть закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Украины и 13 проектов постановлений об отмене решения ВР от 31 марта 2020 года о принятии в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".