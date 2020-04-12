"Для защиты каждого без исключения". Варфоломей просит не открывать церквей на Пасху
Об этом в обращении к верующим сказал вселенский патриарх Варфоломей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .
"Пандемия нового коронавируса изменила нашу повседневную жизнь и нашу церковную жизнь. Церкви закрыты для наших верных ... Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса; но мы отсутствуем в" родительском доме "... Тем не менее, мы обязаны принять трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения ", - сказал Вселенский Патриарх.
Он отметил, что это решение не является решением против верующих.
"Это беспрецедентный кризис обнаружил силу и ценность любви и солидарности, которые превышают все человеческие стандарты и носят знак Божественной благодати.
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Мы должны признать и принять, что эти меры не влияют на нашу веру ... Эти временные ограничительные меры не являются решениями против Церкви ", - отметил он.
По мнению духовного лидера мирового православия, сложившаяся ситуация является возможностью к лучшему осознание значения жизненных ценностей.
"Это время быстро пройдет; пандемия ослабнет; благодатью Божией заживут раны. Я молюсь, чтобы все мы вышли из этого кризиса, осознав глубину всех вещей и пережив" позитивную трансформацию ", поняв силу общения с Богом, Который является" жизнью и светом ", и осознав ценность божественных даров здоровья и жизни, жертвоприношения и отказа от индивидуальных прав ради любви ", - добавил Варфоломей.
- Сегодня, 12 апреля 2020 года, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.
- Согласно церковному календарю, православная Пасха в этом году иметь место ровно через неделю, 19 апреля, тогда как у католиков он сегодня .
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