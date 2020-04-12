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Espreso.tvМир"Для защиты каждого без исключения". Варфоломей просит не открывать церквей на Пасху

"Для защиты каждого без исключения". Варфоломей просит не открывать церквей на Пасху

Несмотря на приближение большого праздника для христиан - Пасхи, из-за пандемии коронавируса церкви оставаться закрытыми, а верующим следует оставаться дома и соблюдать ограничительные карантинные мероприятия

Об этом в обращении к верующим сказал вселенский патриарх Варфоломей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Пандемия нового коронавируса изменила нашу повседневную жизнь и нашу церковную жизнь. Церкви закрыты для наших верных ... Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса; но мы отсутствуем в" родительском доме "... Тем не менее, мы обязаны принять трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения ", - сказал Вселенский Патриарх.

Он отметил, что это решение не является решением против верующих.

"Это беспрецедентный кризис обнаружил силу и ценность любви и солидарности, которые превышают все человеческие стандарты и носят знак Божественной благодати.

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Мы должны признать и принять, что эти меры не влияют на нашу веру ... Эти временные ограничительные меры не являются решениями против Церкви ", - отметил он.

По мнению духовного лидера мирового православия, сложившаяся ситуация является возможностью к лучшему осознание значения жизненных ценностей.

"Это время быстро пройдет; пандемия ослабнет; благодатью Божией заживут раны. Я молюсь, чтобы все мы вышли из этого кризиса, осознав глубину всех вещей и пережив" позитивную трансформацию ", поняв силу общения с Богом, Который является" жизнью и светом ", и осознав ценность божественных даров здоровья и жизни, жертвоприношения и отказа от индивидуальных прав ради любви ", - добавил Варфоломей.

  • Сегодня, 12 апреля 2020 года, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.
  • Согласно церковному календарю, православная Пасха в этом году иметь место ровно через неделю, 19 апреля, тогда как у католиков он сегодня .

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