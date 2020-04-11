Римо-католики завтра будут праздновать Пасху

11 апреля, 2020, 10:44

В воскресенье, 12 апреля 2020 года, Римско-католическая церковь Украины совместно со своими единоверцами во всем мире будет отмечать праздник Воскресения Христова или Пасху

В 13:00 по киевскому времени с Пасхальным посланием обратится Папы Франциска, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

Это произойдет после Святой Мессы, которую он отслужит на кафедральном престоле базилики Святого Петра в 12:00.

Торжества в Риме начались еще вчера, 10 апреля. В условиях пандемии коронавируса и соответствующего установленного властями Италии жесткого карантина они происходили без участия верующих, отмечает Радио Ватикан .

По словам епископ-помощника Львовской архиепархии Эдварда Кофе, на Пасху главное - сердце освященное, а не корзина.

"Люди стали больше молиться, читать Священное Писание, сосредотачиваться на духовном измерении своей жизни, потому что материальный мир замер и большинство активностей, которые забирали наше время, теперь отсутствуют (за эпидемии и ограничительные меры - ред.). Наша религиозность временно потеряла смысл своего существования , ведь мы не можем участвовать в публичных богослужениях и самой большой проблемой многих будет невозможность освящение пасхальной корзины. Но это хорошее время понять, что проблема не в том, чтобы иметь освященную корзинку, а в том - освященное ли наше сердце ", - приводит слова епископа католический портал Credo .