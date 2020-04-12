 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обнародовал поздравления по случаю празднования Воскресения Христова

Его обращение звьявилося утром воскресенья, 12 апреля 2020 года, на собственном Telegram-канале политика, передает Еспресо.TV .

Полный текст поздравления приведен ниже

"Сердечно поздравляю со Светлым Христовым Воскресением христиан, празднующих сегодня!

В этот светлый день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство.

Читайте также: Возрождение нации под флагом цвета карантина

Сегодня у нас каждый проявить христианскую и гражданскую сознательность и объединиться в искренней молитве к Господу дистанционно.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на Католическом телевидении EWTN по ссылке:

http://ewtn.org.ua/live/ и здесь https://youtu.be/Omweu76qOaI .

В такой сложный для Украины и мира время я благодарю отцам, которые неутомимо несут слово Божие.

Пусть наши сердца наполняются надеждой на всеобъемлющую любовь и милость Всевышнего, а в каждой украинской семье царит благополучие и согласие.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! ".

  • Сегодня, 12 апреля 2020 года, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.
  • Согласно церковному календарю, православная Пасха в этом году будет иметь место ровно через неделю, 19 апреля, тогда как у католиков она сегодня .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать