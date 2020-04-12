Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой

12 апреля, 2020, 09:06

Его обращение звьявилося утром воскресенья, 12 апреля 2020 года, на собственном Telegram-канале политика, передает Еспресо.TV .

Полный текст поздравления приведен ниже

"Сердечно поздравляю со Светлым Христовым Воскресением христиан, празднующих сегодня!



В этот светлый день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство.

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Сегодня у нас каждый проявить христианскую и гражданскую сознательность и объединиться в искренней молитве к Господу дистанционно.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на Католическом телевидении EWTN по ссылке:

http://ewtn.org.ua/live/ и здесь https://youtu.be/Omweu76qOaI .



В такой сложный для Украины и мира время я благодарю отцам, которые неутомимо несут слово Божие.

Пусть наши сердца наполняются надеждой на всеобъемлющую любовь и милость Всевышнего, а в каждой украинской семье царит благополучие и согласие.



Христос Воскрес! Воистину Воскрес! ".

Сегодня, 12 апреля 2020 года, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.

Согласно церковному календарю, православная Пасха в этом году будет иметь место ровно через неделю, 19 апреля, тогда как у католиков она сегодня .

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