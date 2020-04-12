Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой
Его обращение звьявилося утром воскресенья, 12 апреля 2020 года, на собственном Telegram-канале политика, передает Еспресо.TV .
Полный текст поздравления приведен ниже
"Сердечно поздравляю со Светлым Христовым Воскресением христиан, празднующих сегодня!
В этот светлый день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство.
Читайте также: Возрождение нации под флагом цвета карантина
Сегодня у нас каждый проявить христианскую и гражданскую сознательность и объединиться в искренней молитве к Господу дистанционно.
Онлайн-трансляцию можно посмотреть на Католическом телевидении EWTN по ссылке:
http://ewtn.org.ua/live/ и здесь https://youtu.be/Omweu76qOaI .
В такой сложный для Украины и мира время я благодарю отцам, которые неутомимо несут слово Божие.
Пусть наши сердца наполняются надеждой на всеобъемлющую любовь и милость Всевышнего, а в каждой украинской семье царит благополучие и согласие.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес! ".
- Сегодня, 12 апреля 2020 года, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.
- Согласно церковному календарю, православная Пасха в этом году будет иметь место ровно через неделю, 19 апреля, тогда как у католиков она сегодня .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало