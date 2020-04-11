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Espreso.tvМирЖители Турции на два дня остались дома

Жители Турции на два дня остались дома


фото: Reuters
Правительство Турции ввело 48-часовой запрет на выход из помещений

Об этом со ссылкой на турецкое правительственное информагентство Anadolu передает Еспресо.TV .

Запрет начал действовать сегодня, 11 апреля 2020 года, в полночь. Его действие распространяется на жителей 31 провинции.

Комендантский час, в частности, касается городов Анкара, Адана, Анталья, Айдын, Балыкесир, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдаг.

В этих городах будут работать только предприятия по производству медицинских средств, больницы, аптеки, пекарни и магазины с продуктами.

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На улицу разрешается выходить только в случае смерти родственников первой линии и при наличии назначения для донорства крови.

По последним данным, число умерших от коронавируса в Турции достигло 1006, инфицированных - 47029.

От Covid-19 выздоровели 2423 человек.

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