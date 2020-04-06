В Турции заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

6 апреля, 2020, 13:01

В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса

Об этом сообщает профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter .

По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластырь. После введения вакцины дала иммунный ответ в виде выработки антител.

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"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - заявил Кара.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые начали испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, разработанные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных.