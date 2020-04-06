В Турции заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса
Об этом сообщает профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter .
По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластырь. После введения вакцины дала иммунный ответ в виде выработки антител.
Читайте также: Японцы обещают вакцину от коронавируса через 9-18 месяцев
"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - заявил Кара.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые начали испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, разработанные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
Читайте также
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-