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Espreso.tvМирВ Испании количество смертей от коронавируса снижается третий день подряд

В Испании количество смертей от коронавируса снижается третий день подряд


фото: REUTERS
В Испании количество летальных случаев от COVID-19 снижается третьи сутки подряд

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает РБК-Украина.

За последние 24 часа в Испании от коронавируса умерли 510 человек, что означает снижение смертности и является наименьшим количеством смертей с 23 марта.

Спад смертности наблюдается уже третий день подряд. Количество смертей сократилось более чем вдвое после того, как 2 апреля было зафиксировано 950 летальных случаев.

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Количество зарегистрированных в сутки новых случаев составило 4 830. В целом количество зараженных коронавирусом возросло до 161 852, а количество людей, которые выздоровели составляет 59 109 - почти на 3500 больше, чем днем ранее.

Люди, которые преодолели эту болезнь, уже составляют 36,5% от общего числа инфицированных, причем этот процент растет с каждым днем и на 1,5 пункта выше, чем в предыдущий день.

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