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Espreso.tvОбществоВ Испании - самый низкий суточный показатель смертности от коронавируса за 17 дней

В Испании - самый низкий суточный показатель смертности от коронавируса за 17 дней


фото: reuters
За прошедшие сутки в Испании зарегистрировали самый низкий показатель смертности от коронавируса за последние 17 дней

В больницах умерли 605 пациентов с COVID-19 по сравнению с 683 летальными случаями днем ранее, сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.

За последние 24 часа в Испании зарегистрировали 4566 новых случая заражения коронавирусом.

Общее количество инфицированных в Испании достигла 157 022, из них 15 843 человека умерли.

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Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, Испания лидирует в Европе по количеству больных COVID-19. В мировой статистике ее опережают только США с почти 500 тысячами зараженных.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии - от коронавируса умерли более 18 тыс человек.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 96 тыс пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 360 тыс человек.

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