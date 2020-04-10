В Испании - самый низкий суточный показатель смертности от коронавируса за 17 дней
В больницах умерли 605 пациентов с COVID-19 по сравнению с 683 летальными случаями днем ранее, сообщает El Pais со ссылкой на Минздрав страны.
За последние 24 часа в Испании зарегистрировали 4566 новых случая заражения коронавирусом.
Общее количество инфицированных в Испании достигла 157 022, из них 15 843 человека умерли.
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Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, Испания лидирует в Европе по количеству больных COVID-19. В мировой статистике ее опережают только США с почти 500 тысячами зараженных.
Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии - от коронавируса умерли более 18 тыс человек.
Во всем мире коронавирусом заразились более 1,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 96 тыс пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 360 тыс человек.
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