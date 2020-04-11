В ВОЗ заявили, что Беларусь должна готовиться к худшему сценарию с COVID-19

11 апреля, 2020, 20:09

Всемирная организация здравоохранения призвала Беларусь отменить массовые мероприятия и предупредила, что эпидемия коронавируса может развиваться в стране по наихудшему сценарию

Об этом сообщает DW.

Эксперты ВОЗ по итогам визита в Беларусь предупредили, что страна входит в новую фазу эпидемии COVID-19. Глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну заявил, что ситуация в Беларуси вызывает беспокойство.

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны готовиться к худшим сценариям.

ВОЗ рекомендует усиливать меры социального дистанцирования: запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, перейти на удаленное обучение, обеспечить карантин для инфицированных и ограничить необязательные перемещения граждан, особенно из групп риска - пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

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На вопрос о том, насколько полную картину получили эксперты ВОЗ о ситуации в Беларуси, О'Коннор заявил, что миссия ВОЗ была комплексная и всесторонняя, эксперты работали по разным направлениям.

"Мы сами могли решать, что хотим увидеть и куда податься, могли вносить изменения в программу и задавать вопросы. Поэтому за время, что мы здесь провели, нам удалось полностью сделать все, что мы планировали", - заявил О'Коннор.

Он также отметил, что критически важно, чтобы население ответственно отнеслось к рекомендациям Минздрава Беларуси, а министерство, в свою очередь, постоянно информировало граждан о развитии ситуации и о тех мерах, которые принимает власть.

Беларусь до сих пор практически не вводила ограничений для борьбы с распространением коронавируса - в стране не введен карантин и не закрыты границы. Это единственная страна в Европе, которая не стала отменять футбольный чемпионат из-за пандемии, а также готовится к проведению парада в День Победы 9 мая.

По состоянию на 11 апреля, в Беларуси зафиксировано 2226 случаев заражения коронавируса, 23 человека умерли.