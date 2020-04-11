 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ ВОЗ заявили, что Беларусь должна готовиться к худшему сценарию с COVID-19

В ВОЗ заявили, что Беларусь должна готовиться к худшему сценарию с COVID-19


фото: DW
Всемирная организация здравоохранения призвала Беларусь отменить массовые мероприятия и предупредила, что эпидемия коронавируса может развиваться в стране по наихудшему сценарию

Об этом сообщает DW.

Эксперты ВОЗ по итогам визита в Беларусь предупредили, что страна входит в новую фазу эпидемии COVID-19. Глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну заявил, что ситуация в Беларуси вызывает беспокойство.

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны готовиться к худшим сценариям.

ВОЗ рекомендует усиливать меры социального дистанцирования: запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, перейти на удаленное обучение, обеспечить карантин для инфицированных и ограничить необязательные перемещения граждан, особенно из групп риска - пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

Читайте также: Водка, сауна, поле и трактор Лукашенко перечислил "средства борьбы" с коронавирусом

На вопрос о том, насколько полную картину получили эксперты ВОЗ о ситуации в Беларуси, О'Коннор заявил, что миссия ВОЗ была комплексная и всесторонняя, эксперты работали по разным направлениям.

"Мы сами могли решать, что хотим увидеть и куда податься, могли вносить изменения в программу и задавать вопросы. Поэтому за время, что мы здесь провели, нам удалось полностью сделать все, что мы планировали", - заявил О'Коннор.

Он также отметил, что критически важно, чтобы население ответственно отнеслось к рекомендациям Минздрава Беларуси, а министерство, в свою очередь, постоянно информировало граждан о развитии ситуации и о тех мерах, которые принимает власть.

Беларусь до сих пор практически не вводила ограничений для борьбы с распространением коронавируса - в стране не введен карантин и не закрыты границы. Это единственная страна в Европе, которая не стала отменять футбольный чемпионат из-за пандемии, а также готовится к проведению парада в День Победы 9 мая.

По состоянию на 11 апреля, в Беларуси зафиксировано 2226 случаев заражения коронавируса, 23 человека умерли.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать