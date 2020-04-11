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Espreso.tvОбществоСегодня Зеленский проверит, как происходит отвод войск на фронте, - СМИ

Сегодня Зеленский проверит, как происходит отвод войск на фронте, - СМИ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 апреля 2020 года, посетит с рабочей поездкой Донецкую и Запорожскую области

Прежде всего глава государства ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское, передает Еспресо.TV со ссылкой на собственную информацию агентства Интерфакс-Украина .

Кроме того, в городе Покровск Донецкой области Зеленский проверит работу палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

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Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где изучит вопрос создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-Морских сил Украины.

  • По данным Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, во второй половине марта за Зеленского как за президента Украины готовы были проголосовать 40,4% опрошенных . Тогда как год назад, 25 мая 2019 года Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов.

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