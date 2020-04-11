Сегодня Зеленский проверит, как происходит отвод войск на фронте, - СМИ
Прежде всего глава государства ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское, передает Еспресо.TV со ссылкой на собственную информацию агентства Интерфакс-Украина .
Кроме того, в городе Покровск Донецкой области Зеленский проверит работу палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.
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Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где изучит вопрос создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-Морских сил Украины.
- По данным Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, во второй половине марта за Зеленского как за президента Украины готовы были проголосовать 40,4% опрошенных . Тогда как год назад, 25 мая 2019 года Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов.
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