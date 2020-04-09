Виталий Портников: Украина нуждается в национальном единстве, а не в политических репрессиях

9 апреля, 2020, 13:42

Портников Виталий

Возбуждение украинской Генеральной прокуратурой уголовных дел против пятого президента страны Петра Порошенко позволяет провести прямые параллели между правлением шестого президента Владимира Зеленского и четвертого президента Виктора Януковича

Та же неуемная ненависть к политическому конкуренту, то же желание подменить обвинения в коррупции политической повесткой, та же готовность скомпрометировать правоохранительную систему страны ради удовлетворения собственного тщеславия и выполнения обязательств перед дружественными олигархическими кланами. Те, кто называл Зеленского прямым преемником именно Януковича, а не Порошенко, не ошиблись.

Но есть и существенные отличия. Когда Янукович преследовал Юлию Тимошенко, он выступал в амплуа «сильного хозяйственника» и профессионала (при всей смехотворности такой оценки), а она была напоминанием о временах, когда «оранжевая власть» довела Украину до экономического краха. Сегодня Порошенко – напоминание о временах, когда страной управляли профессионалы, а Зеленский – символ дилетантизма, который доводит – и обязательно доведет страну до экономического краха. Дилетант, который преследует профессионала, выглядит куда более ущербно, чем "профессионал", даже дутый, который преследует "дилетантку".

Но главное даже не это. Главное различие в том, что когда Янукович преследовал Тимошенко, она была ему совершенно не нужна. Его власть опиралась на силу и послушание депутатов, на лояльность олигархов. Януковичу удавалось сохранить контроль над депутатами до последних дней Майдана, большинство олигархов боялись открыто выступить против него даже когда лилась кровь!

У Зеленского нет ни контроля над депутатами, ни лояльности олигархов. Его не воспринимают всерьез. Для политического выживания, для того, чтобы обеспечить элементарные результативные голосования за нужные стране решения, ему необходимо национальное единство, а не политическое преследование тех, кто может быть частью этого национального единства. И рейтинг тут никакого значения не имеет. Когда избиратели Зеленского лишатся средств к существованию, им уже будет не до его рейтингов.

Янукович преследовал Тимошенко на фоне восстановления экономической стабильности в стране. Зеленский преследует Порошенко на фоне пандемии и экономического краха. Худшее занятие в ситуации, когда страна стремглав несется в пропасть, представить трудно.