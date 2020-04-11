Разведение сил на Донбассе помогло уменьшить количество обстрелов, - Зеленский

11 апреля, 2020, 16:47

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Об этом Зеленский заявил, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции Объединенных сил. Президент посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, побывал на участке разведения сил и средств № 3 "Петровское".

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - сказал Зеленский.

Президенту рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков. Также Зеленский посетил одну из частей, где вручил трем военным ценные подарки в знак благодарности за службу.

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