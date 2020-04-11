 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазведение сил на Донбассе помогло уменьшить количество обстрелов, - Зеленский

Разведение сил на Донбассе помогло уменьшить количество обстрелов, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе помогло уменьшить количество обстрелов

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Об этом Зеленский заявил, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции Объединенных сил. Президент посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, побывал на участке разведения сил и средств № 3 "Петровское".

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - сказал Зеленский.

Президенту рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков. Также Зеленский посетил одну из частей, где вручил трем военным ценные подарки в знак благодарности за службу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать