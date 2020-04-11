Зеленскому показали, как лечить больных Covid-19 военных в Донецкой области
11 апреля, 2020, 12:15
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 апреля 2020 года, ознакомился с работой палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области
Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает Еспресо.TV .
"Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя", - говорится в сообщении.
На видео показано, как в этом полевом госпитале все готово для лечения зараженных коронавируса бойцов и офицеров. Больных на записи не видно.
- Напомним, сегодня Зеленский проверит, как происходит отвод войск на фронте.
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