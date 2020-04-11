На севере Одесской области зарегистрирована вспышка Covid-19, - СМИ
Об этом сообщила и.о. директора областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .
По ее словам, там заболело сразу 9 человек, в том числе четыре медработника: врач скорой помощи и три сотрудника городской больницы.
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Чиновница связывает случившееся с возвращением в город людей, которые работали в странах Евросоюза. Таких в Подольску 90 человек. Некоторые, й мнению, подхватили вирус и заразили медиков.
10 апреля 2020 года на въездах в город установили карантинные посты. Туда выехала комиссия из Одессы.
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Кроме того, 9 апреля в Подольске умерла женщина с воспалением легких, которую доставили из Захаровка.
"У нее была тяжелая форма бактериального воспаления легких, диагноз COVID-19 не подтвердился", - отметила директор областного отдела здравоохранения и добавила, что эпидситуация в области находится под контролем.
Напомним, по последним данным в Одесской области в целом насчитывалось 46 подтвержденных случаев захворення на коронавирус.
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