На севере Одесской области зарегистрирована вспышка Covid-19, - СМИ

11 апреля, 2020, 09:35

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в городе Подольск Одесской области

Об этом сообщила и.о. директора областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

По ее словам, там заболело сразу 9 человек, в том числе четыре медработника: врач скорой помощи и три сотрудника городской больницы.

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Чиновница связывает случившееся с возвращением в город людей, которые работали в странах Евросоюза. Таких в Подольску 90 человек. Некоторые, й мнению, подхватили вирус и заразили медиков.

10 апреля 2020 года на въездах в город установили карантинные посты. Туда выехала комиссия из Одессы.

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Кроме того, 9 апреля в Подольске умерла женщина с воспалением легких, которую доставили из Захаровка.

"У нее была тяжелая форма бактериального воспаления легких, диагноз COVID-19 не подтвердился", - отметила директор областного отдела здравоохранения и добавила, что эпидситуация в области находится под контролем.

Напомним, по последним данным в Одесской области в целом насчитывалось 46 подтвержденных случаев захворення на коронавирус.

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