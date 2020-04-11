 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа севере Одесской области зарегистрирована вспышка Covid-19, - СМИ

На севере Одесской области зарегистрирована вспышка Covid-19, - СМИ

Расположение Подольска
фото: Google Maps
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в городе Подольск Одесской области

Об этом сообщила и.о. директора областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

По ее словам, там заболело сразу 9 человек, в том числе четыре медработника: врач скорой помощи и три сотрудника городской больницы.

Читайте также: История одного коронавируса. Как в Одессе упустили "нулевого пациента"

Чиновница связывает случившееся с возвращением в город людей, которые работали в странах Евросоюза. Таких в Подольску 90 человек. Некоторые, й мнению, подхватили вирус и заразили медиков.

10 апреля 2020 года на въездах в город установили карантинные посты. Туда выехала комиссия из Одессы.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Кроме того, 9 апреля в Подольске умерла женщина с воспалением легких, которую доставили из Захаровка.

"У нее была тяжелая форма бактериального воспаления легких, диагноз COVID-19 не подтвердился", - отметила директор областного отдела здравоохранения и добавила, что эпидситуация в области находится под контролем.

Напомним, по последним данным в Одесской области в целом насчитывалось 46 подтвержденных случаев захворення на коронавирус.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

11 апреля, 2020 суббота

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать