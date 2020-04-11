На Буковине священник COVID-19 имел контакты с 127 людьми

11 апреля, 2020, 08:04

В Черновицкой области священник, который болеет коронавирусом, контактировал с 123 верующими и четырьмя священниками

Об этом в видеообращении на своей странице вечером 10 апреля 2020 года сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Еспресо.TV .

"Наши эпидемиологи проводят детальные эпидемиологические расследования, они умеют весь цепочку: кто от кого заразился. Вот мы свежий сегодняшний результат - один священник из Новоселицкого района контактировал с 123 верующими. И этот священник заболел коронавирусной инфекцией. Все эти верующие - контактные лица. среди 123 человек, которые относятся к кругу его контактных, с которыми он общался будучи уже больным, опять же еще четверо священников, которые также пошли к верующим ", - отметил он.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

В соседнем районе еще один священник находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус.

"Есть пример с Герцаевского района, где священник находится под подозрением, как контактное лицо, а его жена уже больна", - добавил Осачук.

Напомним, в начале апреля в Тернопольской больницы скорой помощи умер 57-летний священник Олег Винницкий, который был первым подтвержденным инфицированным коронавирусом в области .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine