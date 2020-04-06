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Espreso.tvОбществоКонтактировал с 500 людьми: в Тернопольской области умер священник, который был первым инфицированным коронавирусом в области

Контактировал с 500 людьми: в Тернопольской области умер священник, который был первым инфицированным коронавирусом в области

В Тернопольской больнице скорой помощи умер 57-летний священник, который был первым подтвержденным инфицированным коронавирусом в области

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Умер человек 57 лет из города Залещики. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко написал в своем Facebook, что священника звали Олег Винницкий.

"Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В целом до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - написал Геращенко.

Всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

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