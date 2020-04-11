Евросоюз может оставить границы закрытыми до сентября, - Макрон

11 апреля, 2020, 17:04

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за пандемии коронавируса ЕС может оставить границы закрытыми до сентября 2020 года

Об этом сообщает BFM .

Макрон отметил, что не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября.

Такое предположение французский лидер выразил во время видеоконференции с лидерами профсоюзов.

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Макрон заявил, что из-за пандемии страны Шенгенской зоны могут сохранить границы закрытыми до сентября. Французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия в мире.

В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии.

Президент Франции также отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Европейская комиссия разработала рекомендации по стратегии ослабления карантинных мероприятий в странах Европейского Союза, введенных из-за пандемии коронавируса.

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