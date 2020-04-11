Евросоюз может оставить границы закрытыми до сентября, - Макрон
Об этом сообщает BFM .
Макрон отметил, что не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября.
Такое предположение французский лидер выразил во время видеоконференции с лидерами профсоюзов.
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Макрон заявил, что из-за пандемии страны Шенгенской зоны могут сохранить границы закрытыми до сентября. Французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия в мире.
В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии.
Президент Франции также отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.
- Напомним, 10 апреля стало известно, что Европейская комиссия разработала рекомендации по стратегии ослабления карантинных мероприятий в странах Европейского Союза, введенных из-за пандемии коронавируса.
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