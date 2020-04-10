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Espreso.tvОбществоВ ЕС разработали стратегию смягчения карантина

В ЕС разработали стратегию смягчения карантина

Европейская комиссия разработала рекомендации по стратегии ослабления карантинных мероприятий в странах Европейского Союза, введенных из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает DW .

Согласно рекомендациям, страны Евросоюза самостоятельно будут определять сроки завершения ограничительных мер. При этом Еврокомиссия призывает выработать единые критерии и тесно координировать действия.

В Еврокомиссии отметили, что любое ослабление ограничений на передвижение неизбежно приведет к увеличению количества новых случаев заболевания коронавирус, поэтому в Брюсселе призывают выполнить два условия: замедлить темпы распространения COVID-19 и обеспечить достаточно мест в больницах.

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"Меры должны отменяться в несколько этапов, с достаточным промежутком времени, например, в один месяц", - заявили в Еврокомиссии.

Также в Брюсселе рекомендуют постепенно отменяли внутриевропейский пограничный контроль, позволять собрание людей и снимать ограничения на движение общественного транспорта. Рекомендуют сначала позволить небольшие собрания людей, при условии соблюдения дистанции между ними. Сначала ослабление коснется учебных заведений и магазинов, а уже потом заведений общественного питания.

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