Жажда мести, - Аваков о деле против Чорновол
Об этом Арсен Аваков написал в Facebook.
Министр обвинил директора ГБР Александра Бабикова в конфликте интересов:
"Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновил - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!"
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Аваков добавил, что сам был на Майдане 18 февраля 2014:
"Я такой же как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте."
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Он посоветовал Бабиков освободиться из службы и вернуться к Януковичу:
"А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу назад. Не мешайте президенту восстанавливать страну. И так не просто!"
- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают . К дому приехали спецназовцы ГБР
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