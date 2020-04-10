10 апреля, 2020, 12:34

Экс-нардеп Татьяна Черновол рассказала об обыске ГБР за "дела Майдана"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я встала и увидела, что подъехала группа. Когда они зашли, то начали зачитывать решение суда об обыске и с этого постановления стало известно, что это за Майдан. Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 во время площади. Я ее нашла. Они изъяли куртку, каску, рюкзак. Далее у меня забрали оружие и телефон, хотя не имели права забирать. У меня сообщение о подозрении - 8 статьи ... в половине из них - наказание от 5 до 15 лет ", - сказала Черновол.

Она добавила, что по ее мнению, это не просто действия ГБР, а политические репрессии.

"Вы же опять понимаете, что это дело за Майдан, против меня, как активиста Майдана. Я оказалась первым активистом Майдана, которого привлекают за Майдан. Замечу, что я не считаю себя жертвой, а наоборот победителем, потому что моя активность во время Майдана и моя активность после Майдана, могу напомнить, что я была одним из локомотивов по конфискации денег Януковича. Те же люди, которые меня сейчас преследуют в свое время подписали приговор и этот приговор - смертная казнь. Меня казнили на Бориспольской трассе в 2014 году. Сейчас все это продолжается. Все, что происходит - то происходит. Но я рада, что у меня было 6 лет. За эти годы я смогла пополнить бюджет Украины на $ 1,5 млрд Януковича. И эти деньги пошли в дело. Есть другие вещи, которыми занималась эти 6 лет ", - добавила экс-нардеп.

Она отметила, что не считает себя жертвой.

"Меня вызвали на допрос во вторник. Что я здесь могу оспаривать? Это делали исполнители. Против них я нет никаких претензий и никогда не было. Да, есть заказчики политического преследования. Сейчас преследуют весь Майдан, всех людей, которые стоят за государственность Украины ", - сказала Черновол.