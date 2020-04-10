Количество больных пневмонией в Николаеве в 18 раз выше, чем в прошлом году, - главврач
Об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова во время сессии Николаевского облсовета, передают " НикВести ".
Федорова отметила, что за январь-март 2018 в инфекционном отделении с пневмонией находилось 2 пациента, в 2019 - 3, а в 2020 - 56.
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Федорова также сообщила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, а в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.
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Напомним, Николаевская область сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
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