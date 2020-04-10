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Espreso.tvОбществоКоличество больных пневмонией в Николаеве в 18 раз выше, чем в прошлом году, - главврач

Количество больных пневмонией в Николаеве в 18 раз выше, чем в прошлом году, - главврач


фото: nikvesti
Количество больных пневмонией в инфекционной больнице Николаева в январе-марте 2020 года выросло в 18 раз по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова во время сессии Николаевского облсовета, передают " НикВести ".

Федорова отметила, что за январь-март 2018 в инфекционном отделении с пневмонией находилось 2 пациента, в 2019 - 3, а в 2020 - 56.

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Федорова также сообщила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, а в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.

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Напомним, Николаевская область сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

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