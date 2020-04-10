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Espreso.tvОбществоЛяшко заявил о нарушениях в Николаевской области по количеству тестов

Ляшко заявил о нарушениях в Николаевской области по количеству тестов


фото: zik
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о выявленных нарушениях по ситуации с количеством тестов в Николаевской области

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Вчера мы с командой МЗ посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни ... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться ", - заявил Ляшко.

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