В России зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом

10 апреля, 2020, 12:01

За последние сутки в России коронавирус обнаружили в 1786 человек, 18 больных с COVID-19 умерли

Как сообщает DW со ссылкой на оперативный штаб, больше зараженных обнаружили в Москве (1124 человека), Московской области (182 человека) и республике Коми (58 человек).

С начала пандемии в России умерли 94 человека с коронавируса. 18 смертей пришлись на последние сутки.

Это рекордный суточный прирост новых заражений и смертей.

Кроме того, за время наблюдения 795 пациентов выздоровели.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

В мире зафиксировано более 1,6 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 95 тыс человек.