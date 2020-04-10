В России зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Как сообщает DW со ссылкой на оперативный штаб, больше зараженных обнаружили в Москве (1124 человека), Московской области (182 человека) и республике Коми (58 человек).
С начала пандемии в России умерли 94 человека с коронавируса. 18 смертей пришлись на последние сутки.
Это рекордный суточный прирост новых заражений и смертей.
Кроме того, за время наблюдения 795 пациентов выздоровели.
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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.
В мире зафиксировано более 1,6 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 95 тыс человек.
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