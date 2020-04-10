В Кривом Роге началась реконструкция одного из крупнейших стадионов Украины

10 апреля, 2020, 14:39

В Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург", который рассчитан на 29 700 болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт Криворожского городского совета .

Местные власти планируют провести капитальный ремонт спортивного комплекса. Обновят помещения, поменяют окна, проведут замену трибун, сделают перекрытия и гидроизоляционный слой чаши стадиона, предусмотрена реставрация фасада комплекса. Также в порядок окружающую территорию.

"Начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы - монолитобетонних лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений", - рассказал руководитель управления капитального строительства Валерий Катькин.

Подрядчик планирует потратить на реконструкцию почти 55 млн грн. Ремонт фасада стадиона "Металлург" планируют закончить до конца этого года.

Стадион рассчитан на 29 700 мест и является одним из крупнейших в Украине. Ранее на этой арене свои матчи в премьер-лиге проводил "Кривбасс", однако команда прекратила свое существование в 2013 году. В Кривом Роге есть только один профессиональный футбольный клуб "Горняк", который проводит свои матчи на стадионе "Шахта Октябрьская".