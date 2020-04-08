 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Харькове стадион "Металлист" могут превратить в госпиталь

В Харькове стадион "Металлист" могут превратить в госпиталь


фото: metalist.ua
Харьковская ОГА рассматривает возможность превратить стадион "Металлист" в госпиталь для лечения больных коронавирусом

Об этом сообщает pravda.com.ua .

Также Харьковская ОГА рассматривает возможность использования базы "Металлиста" в поселке Высоком для размещения больных или для обсервации.

"Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем" Металлисте ". Мы уже группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть, сделать такой госпиталь", - рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

На харьковском стадионе "Металлист" свои домашние матчи проводит донецкий "Шахтер".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать