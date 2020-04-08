В Харькове стадион "Металлист" могут превратить в госпиталь

8 апреля, 2020, 14:30

Харьковская ОГА рассматривает возможность превратить стадион "Металлист" в госпиталь для лечения больных коронавирусом

Об этом сообщает pravda.com.ua .

Также Харьковская ОГА рассматривает возможность использования базы "Металлиста" в поселке Высоком для размещения больных или для обсервации.

"Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем" Металлисте ". Мы уже группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть, сделать такой госпиталь", - рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

На харьковском стадионе "Металлист" свои домашние матчи проводит донецкий "Шахтер".

26 марта сообщалось, что киевский стадион "Динамо" им. Лобановского планируют переоборудовать в центр спасения больных от коронавируса.

26 марта стало известно, что из-за вспышки коронавируса легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро превращают в полевой госпиталь .