В Харькове стадион "Металлист" могут превратить в госпиталь
Об этом сообщает pravda.com.ua .
Также Харьковская ОГА рассматривает возможность использования базы "Металлиста" в поселке Высоком для размещения больных или для обсервации.
"Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем" Металлисте ". Мы уже группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть, сделать такой госпиталь", - рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
На харьковском стадионе "Металлист" свои домашние матчи проводит донецкий "Шахтер".
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