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Espreso.tvСпортСтадион "Динамо" хотят переоборудовать в центр спасения больных коронавирусом

Стадион "Динамо" хотят переоборудовать в центр спасения больных коронавирусом


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевский стадион "Динамо" им. Лобановского планируют переоборудовать в центр спасения больных от коронавируса

Об этом журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас написал в twitter.

По его словам, с такой инициативой выступил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Стадион "Динамо" им. Лобановского по инициативе президента клуба могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Придут они через месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок", - написал Бурбас.

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