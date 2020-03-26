Стадион "Динамо" хотят переоборудовать в центр спасения больных коронавирусом

26 марта, 2020, 15:42

Киевский стадион "Динамо" им. Лобановского планируют переоборудовать в центр спасения больных от коронавируса

Об этом журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас написал в twitter.

По его словам, с такой инициативой выступил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Стадион "Динамо" им. Лобановского по инициативе президента клуба могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Придут они через месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок", - написал Бурбас.

Стадион Динамо им. Лобановского по инициативе президента клуба могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они через месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок. - Igor Burbas (@iburbas) March 26, 2020

26 марта стало известно, что из-за вспышки коронавируса легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро превращают в полевой госпиталь .

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