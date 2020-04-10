"Сколько еще сидеть в четырех стенах?", - Аваков назвал вероятные сроки завершения карантина
Об этом министр написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги заканчиваются, бизнес разрушаются .. Доколе ?! Поговорим, отвечая на вопрос честно", - призвал министр.
Аваков отметил, что он получает много информации об уровнях заболеваемости и о ситуации по регионам, однако честно признается - он не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.
"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету ", - заявил министр.
Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.
"Сначала для молодежи, затем для старших во второй половине мая ... Если не сорвемся с текущей модели сопротивления вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.
- 8 апреля Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19 , которым вводятся более жесткие ограничения во время карантина.
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