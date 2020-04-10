"Сколько еще сидеть в четырех стенах?", - Аваков назвал вероятные сроки завершения карантина

10 апреля, 2020, 07:50

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса

Об этом министр написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги заканчиваются, бизнес разрушаются .. Доколе ?! Поговорим, отвечая на вопрос честно", - призвал министр.

Аваков отметил, что он получает много информации об уровнях заболеваемости и о ситуации по регионам, однако честно признается - он не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету ", - заявил министр.

Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, затем для старших во второй половине мая ... Если не сорвемся с текущей модели сопротивления вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.