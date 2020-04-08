Правительство изменило карантинные ограничения, - Шмыгаль

8 апреля, 2020, 22:07

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения во время карантина

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Изменения уточняют перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей старше 60 лет, которые не должны самоизолироваться.

Во время карантина разрешена работа объектов:

Почтовой и курьерской деятельности;

Строительных работ;

По сбору и заготовке отходов;

Учреждения торговли строительными материалами;

Химчистки.

Также в Кабмине объяснили, какие категории людей 60 лет и старше не требуют самоизоляции:

Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";

Военнослужащие, работники ВСУ и другие правоохранители;

Лица, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;

Лица, обеспечивающие деятельность критических предприятий

Органы местного самоуправления имеют право осуществлять расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.