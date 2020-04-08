Правительство изменило карантинные ограничения, - Шмыгаль
8 апреля, 2020, 22:07
Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения во время карантина
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Изменения уточняют перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей старше 60 лет, которые не должны самоизолироваться.
Во время карантина разрешена работа объектов:
- Почтовой и курьерской деятельности;
- Строительных работ;
- По сбору и заготовке отходов;
- Учреждения торговли строительными материалами;
- Химчистки.
Также в Кабмине объяснили, какие категории людей 60 лет и старше не требуют самоизоляции:
- Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";
- Военнослужащие, работники ВСУ и другие правоохранители;
- Лица, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;
- Лица, обеспечивающие деятельность критических предприятий
Органы местного самоуправления имеют право осуществлять расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
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