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Espreso.tvОбществоПравительство изменило карантинные ограничения, - Шмыгаль

Правительство изменило карантинные ограничения, - Шмыгаль


фото: facebook.com/dshmyhal
Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения во время карантина

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Изменения уточняют перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей старше 60 лет, которые не должны самоизолироваться.

Во время карантина разрешена работа объектов:

  • Почтовой и курьерской деятельности;
  • Строительных работ;
  • По сбору и заготовке отходов;
  • Учреждения торговли строительными материалами;
  • Химчистки.

Также в Кабмине объяснили, какие категории людей 60 лет и старше не требуют самоизоляции:

  • Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";
  • Военнослужащие, работники ВСУ и другие правоохранители;
  • Лица, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;
  • Лица, обеспечивающие деятельность критических предприятий

Органы местного самоуправления имеют право осуществлять расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

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