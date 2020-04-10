"Многие введенные меры являются внеконституционными": Голобуцкий о судебных жалобах на карантин

10 апреля, 2020, 15:25

По мнению Алексея Голобуцкого, Украина выбрала самый дорогой вариант карантина, введенный в мире по французскому образцу и у страны не останется денег после завершения эпидемии

Об этом политический обозреватель Алексей Голобуцкий рассказал в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

По просьбе ведущей прокомментировать 11 исков к ОАСК по обжалованию постановления Кабмина о введении ограничительных мер во время карантина, Голобуцкий заметил, что люди имеют на это право:

"Многие из введенных мер являются внеконституционными и вне закона. Конечно, это форс-мажорная ситуация, но мы не в Великобритании живем, мы живем в Украине. Можно так сделать, что карантин ввели, а потом забыли его снять. Я сейчас не критикую, я просто объясняю логику людей, которые выступают против таких мер ограничения прав и свобод граждан, введенных центральным правительством".

Он заявил, что центральная власть пытается сбросить все плохое на местную, думая, что таким образом все рейтинговые потери понесет именно власть регионов.

"Но мы должны понимать, что это решение именно центральной власти и президента", - подчеркнул Голобуцкий.

По его мнению, даже если Украину обойдет эпидемия коронавируса, население задаст себе вопрос, почему экономика просела на 5-10%.

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"Главная проблема - что из многих систем карантина, предложенных в мире - корейской, японской, шведской и французской, - Украина выбрала самую дорогую - французскую. Что мы будем делать дальше? Мы самая бедная страна Европы. У нас не появятся рабочие места новые через 2 месяца", - отметил блогер.

"У нас нет возможности просто печатать деньги и раздавать людям. У нас это просто приведет к венесуэльскому варианту. Похоже, что месяц-два и обчелся: у нас не будет возможности лечить простуду даже", - подчеркнул он.

Напомним, согласно новому прогнозу правительства Дениса Шмыгаля, ВВП Украины с роста на 3,7% развернется к падению на 3,9%. Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4,51 млрд грн.

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