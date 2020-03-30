Падение вместо роста, доллар по 29,5 грн, более высокая инфляция и безработица: правительство обновило макропрогноз на год в связи с коронавирусом

30 марта, 2020, 10:53

Кабинет министров Украины обновил макроэкономический прогноз на 2020 год. В частности, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни - с 27 гривень за доллар до 29,5 гривни за доллар

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно новому прогнозу, ВВП по росту на 3,7% развернется к падению на 3,9%. Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4510 млрд грн.

"Прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен - теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса", - говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Прогноз безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%, а среднемесячной зарплаты - с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

"При разработке изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями", - написал Шмыгаль.

Среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,5 гривни за доллар (по сравнению с 27 грн за долл, прогнозируемыми в октябре 2019).

Рост цен на потребительском рынке временно ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5%, сообщают в правительстве.