При "оптимистическом" сценарии падение экономики Украины в 2020 году составит 5% ВВП, - Кузнецов

23 марта, 2020, 18:38

Заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецов заявила, что в лучшем случае украинская экономка сократится на 5% в этом году

Об этом заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов рассказала во время онлайн-дискуссии "СOVID-19", которую организовала Европейская бизнес-ассоциация, передает " Интерфакс-Украина".

"При оптимистическом сценарии с коронавируса мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала Кузнецов.

При этом она отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы. "Ситуация каждый день меняется", - пояснила заместитель председателя Офиса президента.

Напомним, по данным Госстата украинская экономика в 2019 году выросла на 3,2%. Год назад рост был 3,4%