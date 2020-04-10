Президент ФИФА рассказал, при каких условиях восстановят футбольный сезон

10 апреля, 2020, 12:41

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футбольный сезон будет восстановлен, только когда ситуация с пандемией коронавируса в мире станет на сто процентов безопасной

Об этом сообщает Goal .

По словам Инфантино, спешить с восстановлением футбольного сезона не стоит, пока ситуация с коронавирусом в мире не нормализуется.

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"Нашим главным приоритетом, принципом, на котором основаны наши соревнования и которого мы призываем соблюдать, является то, что здоровье стоит на первом месте. Ни один матч, турнир или лига не стоят риска человеческой жизнью. Восстанавливать соревнования, пока ситуация не на сто процентов безопасна, будет более чем безответственно. Если нужно подождать немного дольше, мы должны это сделать. Лучше немного подождать, чем рисковать ", - сказал Инфантино.

Сейчас практически во всех футбольных турнирах в мире объявлено паузу в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, 9 апреля первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов заявил, что вариант с досрочным завершением сезона не рассматривается.

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